شكرا لقرائتكم أشرف صبحي يشارك في مؤتمر اللجنة الطبية بالأولمبية مع الاتحادات بالفيديو كونفرانس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على المشاركة في مؤتمر اللجنة الطبية بالاولمبية المصرية مع رؤساء الاتحادات الرياضية بالفيديو كونفرانس، لمناقشة الأكواد الطبية الخاصة بوزارة الشباب والرياضة، في حضور المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية وحياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية.

وأبدى أشرف صبحى سعادته بمشاركته في المؤتمر عبر الفيديو كونفرانس نظرًا لأهميته لمعرفة جميع الاتحادات كيفية عودة النشاط والتعايش من الناحية الطبية، لافتًا إلى إنه سعيد باتخاذ جميع الاتحادات الاجراءات الاحترازية وتنفيذ الأكواد التي تم وضعها للسير بشكل طبيعي وبتنفيذ تعليمات رئيس الوزارء الذي اعلن عودة النشاط مرة اخرى.

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وكان مسئولو وزارة الصحة قد وافقوا على إقامة مبنى الأكاديمية الرياضية ليكون عزلا صحيا للرياضيين المصابين بكورونا خلال الفترة المقبلة، حيث يتواجد مبنى الأكاديمية بجوار مقر اللجنة الأولمبية المصرية داخل هيئة استاد القاهرة الدولي.

مجلس إدارة اللجنة الأولمبية أعلن ٔنه فى ضوء الظروف الحالية ووباء كورونا العالمى، ومع الضغط الشديد على المرافق الصحية لوزارة الصحة والسكان ورغبة من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية فى المشاركة المجتمعية وحماية ثروات مصر من الرياضيين واللاعبين الدوليينن يتقدم مجلس إدارة اللجنة بمقترح إقامة مكان عزل لحالات كورونا للمنتخبات الوطنية.

ويتضمن مقترح مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بتجهيز مكان العزل الطبى فى مبنى الأكاديمية الأولمبية بتوفير 60 سريرا فى المبنى الذى يتسع لمائة سرير، لكن تم تخفيض الأعداد لتوفير قدر أكبر من الأمان والرعاية.كما يتضمن المقترح تجهيز مقر الأكاديمية الأولمبية بأفضل المعدات والتجهيزات الطبية المطلوبة وتتكفل اللجنة الأولمبية المصرية بتقديم الخدمة الطبية والرعاية الفائقة للحالات التى ينطبق عليها تعريف وزارة الصحة للحالات التى لا تستدعى دخول مستشفى وذلك كبديل عن المنزل فى حالة تعذر إقامة الحجر فيه بتوفير الإقامة المناسبة والتغذية اللازمة وتطبيق بروتوكولات وزارة الصحة.