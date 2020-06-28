شكرا لقرائتكم أشرف صبحي يشارك في مؤتمر اللجنة الطبية بالأولمبية مع الاتحادات بالفيديو كونفرانس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حرص دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على المشاركة في مؤتمر اللجنة الطبية بالاولمبية المصرية مع رؤساء الاتحادات الرياضية بالفيديو كونفرانس، لمناقشة الأكواد الطبية الخاصة بوزارة الشباب والرياضة، في حضور المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية وحياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية.
وأبدى أشرف صبحى سعادته بمشاركته في المؤتمر عبر الفيديو كونفرانس نظرًا لأهميته لمعرفة جميع الاتحادات كيفية عودة النشاط والتعايش من الناحية الطبية، لافتًا إلى إنه سعيد باتخاذ جميع الاتحادات الاجراءات الاحترازية وتنفيذ الأكواد التي تم وضعها للسير بشكل طبيعي وبتنفيذ تعليمات رئيس الوزارء الذي اعلن عودة النشاط مرة اخرى.
وكان مسئولو وزارة الصحة قد وافقوا على إقامة مبنى الأكاديمية الرياضية ليكون عزلا صحيا للرياضيين المصابين بكورونا خلال الفترة المقبلة، حيث يتواجد مبنى الأكاديمية بجوار مقر اللجنة الأولمبية المصرية داخل هيئة استاد القاهرة الدولي.
مجلس إدارة اللجنة الأولمبية أعلن ٔنه فى ضوء الظروف الحالية ووباء كورونا العالمى، ومع الضغط الشديد على المرافق الصحية لوزارة الصحة والسكان ورغبة من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية فى المشاركة المجتمعية وحماية ثروات مصر من الرياضيين واللاعبين الدوليينن يتقدم مجلس إدارة اللجنة بمقترح إقامة مكان عزل لحالات كورونا للمنتخبات الوطنية.
ويتضمن مقترح مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بتجهيز مكان العزل الطبى فى مبنى الأكاديمية الأولمبية بتوفير 60 سريرا فى المبنى الذى يتسع لمائة سرير، لكن تم تخفيض الأعداد لتوفير قدر أكبر من الأمان والرعاية.كما يتضمن المقترح تجهيز مقر الأكاديمية الأولمبية بأفضل المعدات والتجهيزات الطبية المطلوبة وتتكفل اللجنة الأولمبية المصرية بتقديم الخدمة الطبية والرعاية الفائقة للحالات التى ينطبق عليها تعريف وزارة الصحة للحالات التى لا تستدعى دخول مستشفى وذلك كبديل عن المنزل فى حالة تعذر إقامة الحجر فيه بتوفير الإقامة المناسبة والتغذية اللازمة وتطبيق بروتوكولات وزارة الصحة.
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