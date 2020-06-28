شكرا لقرائتكم لاعبو مصر المقاصة يخضعون لإجراءات المحسة الثانية للتأكد من عدم اصابتهم بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع لاعبو فريق مصر المقاصة لإجراءات المحسة الطبية الثانية للتأكد من عدم اصابتهم بفيروس كورونا غدا، وذلك استعدادا لعودة الفريق للتدريبات والمقرر له 4 يوليو وفقا لما اعلنه الجهاز الفني لفريق المقاصة بقيادة إيهاب جلال ، وسيخضع اللاعبون لمسحة الغد في استاد الدفاع الجوي، الذي يشهد تدريبات الفريق منذ بداية الموسم.

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ويواجه نادي مصر المقاصة أزمات عديدة خلال الفترة الحالية بسبب مشكلة مستحقات اللاعبين والجهاز الفني، وما زاد من مشاكل وازمات نادي مصر المقاصة هو اعلان اتحاد الكرة عن تحديد 15 أغسطس المقبل موعدا مبدئيا لاستئناف الموسم الحالي من الدوري، ليجد مسئولو المقاصة انفسهم امام أزمات كبيرة لابد من حلها خلال 6 أسابيع من الان.

وتعتبر أكبر أزمة إمام إدرة المقاصة حاليا هي رفض لاعبو مصر المقاصة العودة لتدريبات الفريق خلال الفترة المقبلة رغم خضوعهم امس لإجراء مسحة كورونا ، قبل الحصول علي جزء من مستحقاتهم المتأخرة وابلغوا الجهاز الفني بقرارهم خلال إجراءات المسحة امس في الدفاع الجوي.