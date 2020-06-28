شكرا لقرائتكم شبانة يكشف نقاط الخلاف بين الأهلي وناسيونال ماديرا في صفقة إعارة ناصر ماهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانة في لايف اليوم السابع أن المقابل المادي هو ليس هو الخلاف الوحيد بين الأهلي وناسيونال ماديرا البرتغالى في صفقة إعارة ناصر ماهر للفريق البرتغالي، حيث عرض النادي البرتغالي 100 ألف دولار فيما تصر الإدارة الحمراء على إعارته مقابل 200 الف دولار.

وتابع شبانة في لايف اليوم السابع أن الخلاف الأكبر بين الناديين هو رغبة ماديرا في وضع بند يسمح له بالحق في شراء ناصر ماهر نهائيا بعد انتهاء فترة الاعارة وهو الأمر الذي ترفضه إدارة الأهلي حتى الآن، حيث تصر إدارة الأهلي على إعارة اللاعب فقط دون إدراج بند أولوية الشراء لصالح الفريق البرتغالي.

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وأضاف شبانة في لايف اليوم السابع أن ادارة ناسيونال ماديرا تضع زميله في الأهلي صالح جمعة كبديل لضمه حال فشل صفقة ضم ناصر ماهر خاصة وأن صالح جمعه سبق وأن خاض تجربة ناجحة في صفوف ناسيونال ماديرا قبل انتقاله للأهلي.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.