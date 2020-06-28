شكرا لقرائتكم طارق السعيد: أخطأت في حق الزمالك بالانتقال إلى الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طارق السعيد نجم الأهلى والزمالك السابق، أنه أخطأ في حق جماهير نادى الزمالك بالانتقال إلى الغريم التقليدي النادى الأهلى.

وقال طارق السعيد في تصريحات لقناة نادى الزمالك: "أخطأت في حق الزمالك بالانتقال إلى الأهلى، ولكن هناك أسباب دفعتنى للانتقال للأهلى ولكن لا أحد يشكك في زملكاويتى، فإدارة الزمالك فتحت باب التجديد مع كل اللاعبين ما عدا أنا".

وأوضح نجم الزمالك السابق: مضيت للأهلى بعد 3 أشهر من الانتظار، ولكن كل الظروف في الزمالك تؤكد رحيلى ومكنتش بخش الـ18 في أي ماتش ولم يتحدث معى على التجديد نهائيا إلا بعد انتشار أخبار توقيعى للأهلى.

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وأضاف طارق السعيد: قعدت مع المستشار مرتضى منصور بعد نجاحه في الانتخابات في شهر 5 ولكن كنت مضيت مع الأهلى، وتركت الجلسة بداعى أنى نازل أشترى حاجة علشان مينفعش أمضى لناديين علشان الإيقاف.