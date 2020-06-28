شكرا لقرائتكم طارق السعيد: مرتضى منصور الأسد الحقيقى وجماهير الزمالك أوفى من الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طارق السعيد نجم الأهلى والزمالك السابق، أن المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك هو الأسد الحقيقى فعلا ونعم الأب والقيادة.

وقال طارق السعيد فى تصريحات لقناة نادى الزمالك: أن مرتضى منصور نعم الأب وهو الأسد الحقيقى وبشكره على تواجدى بقناة الزمالك وإتاحة الفرص لى لاعتذر لجماهير الزمالك وأوضح لهم حقيقة انتقالى للأهلى".

وكشف طارق السعيد، "أن جماهير الزمالك أوفى من جمهور الأهلى، علشان بتستحمل اللاعبين وتساندهم طوال الوقت في الهزيمة قبل الفوز على عكس جماهيرالأحمر التي ترفض الهزيمة أو التعادل وتبدأ في شتيمة اللاعبين وتهاجمهم لو خسروا".

وعن أفضل مبارياته، أضاف نجم الأهلى والزمالك السابق: "أن مباراة الجزائر مع مصر هى الأفضل فى تاريخى وتسجيل الأهداف أكثر شيء يسعد اللاعب، مؤكدا أن كل مباراة أرتدى فيها تيشيرت الزمالك لا يمكن أن تنساها".

وتابع طارق السعيد: إحنا الزملكاوية بنحارب على حقنا فى لقب بطل القرن الحقيقى، لأن كل الأدلة تؤكد حقنا في اللقب لأن التسعة أكبر من السبعة وسنظل وراء القضية حتى نحصل على حقنا.

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وأضاف نجم الزمالك السابق: لو كان مرتضى منصور وقناة الزمالك موجودة وقت بطل القرن لكان الوضع اختلف، لأنه لن يرضى أن تمر هذه القضية وكان حارب على حقنا وكلنا عارفين مين السبب في تتويج الأهلى باللقب".

وتابع نجم الزمالك السابق: "جماهير الزمالك بتعاتبنى على انتقالى للأهلى وبحاول أفهمهم الظروف فى ذلك الوقت، وأنا جاى قناة الزمالك علشان اعتذر للجماهير ومش عاوز اشتغل ولا حاجة".

وأضاف طارق السعيد: "أن جماهير الزمالك رفضت تواجدى مع حسام حسن لأنها ما زالت حزينة منى، وهذا العتاب بيكون على قدر الحب ولو أنا مش محبوب منها لما كانت عملت كل هذا وأتمنى أن تقبل اعتذارى ولو رجع بيا الزمن مش هروح الأهلى تانى".

وعن اعتزاله، قال طارق السعيد: احترمت تاريخى وأعلنت اعتزالى بعد الإصابة مع الأهلى لأن الأحمر مش هيبقى عليا وأنا مصاب، ورفضت العمل فى نادى الأهلى كإدارى وفضلت العمل التدريبى".