شكرا لقرائتكم محمد شبانة: تسليم عقود تجديد فايلر لمحامى الأهلى بسويسرا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانة ، عنأن السويسري السويسري رينيه فايلر جدد عقده مع النادي لمدة موسم دون إضافة أي زيادة في مرتبه أو امتيازات إضافية في العقد سواء له أو لجهازه المعاون، بعد نجاح محمود الخطيب رئيس النادي في إقناع المدرب بذلك الأمر خلال الجلسة التي عقدها الثنائي مؤخرا، خاصة وأن النادي يعاني من أزمة ماديه بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وتابع شبانة في لايف اليوم السابع أن الخطيب تعهد بصرف رواتب الجهاز الفني بانتظام بغض النظر عن وضع المسابقات المحلية والقارية خلال الفترة المقبلة وهو الأمر الذي وافق عليه فايلر في نهاية الأمر.

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وأضاف شبانة أن محامي الأهلي مونتيري والمقيم في سويسرا استلم العقود بعد توقيعها من فايلر، بينما لازال هناك عقد آخر ملحق بالعقد الأصلي سيتم توقيعه هو الأخر خلال الساعات القادمة وهو يتضمن بعض البنود الاضافية التي أصر فايلر على وضعها في العقد الجديد.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.