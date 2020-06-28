شكرا لقرائتكم 3 أسباب ترجح كفة عودة الدوري المحلي في أغسطس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختلفت الآراء ما بين مؤيد ومعارض لفكرة عودة مسابقة الدوري العام المحلي للموسم الجاري، حيث يري الأهلي ومعه المقاولون العرب والجونة وإنبي ضرورة استئناف المسابقة فيما يتزعم الزمالك 13 ناديا اخر ينادوا جميهم بضرورة رفض المسابقة.

ولعل تصدر الأهلي لمسابقة الدوري المحلي لهذا الموسم يصعب من قرار الغاء المسابقة ولو يوجد أي فريق اخر في الصدارة ربما لاختلفت الأمور قليلا ، ومع ذلك فإن الأصوات جميعها تتفق على مبدأ أهمية سلامة وصحة الاعبين أولا.

ونستعرض 3 أسباب ترجح كفة عودة الدوري المحلي في أغسطس..

Advertisements

تنفيذ قرار الدولة بضرورة استئناف لنشاط الرياضي، واستجابت أغلب الأندية لعودة النشاط الرياضي بالبدء في عمل المسحات الطبية والعودة إلى التدريبات وربما يبقي ذلك مؤشرا على عودة الدوري والذي يبقي قراره في يد الأندية واتحاد الكرة.

تحديد البطل والهابطين الثلاثة.. تبقى المشكلة الأكبر في تحديد بطل المسابقة والثلاث أندية الهابطة على القسم الثاني حيث يتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بفارق كبير عن أقرب الملاحقين، ولكن يظل صراع الهبوط على أشده، ويظل صراع المركز الثاني بين الزمالك والآخرين على أشده أيضًا، مما سيصدر مشاكل عدة للاتحاد المصري إذا ما تم الاستقرار على الإلغاء.

والسؤال الأهم هل سيتم تنصيب الأهلي بطلًا لتصدره البطولة ومن سيهبط وما موقف الزمالك من المشاركة الإفريقية إذًا؟

تجهيز اللاعبين للمنافسات الافريقية.. يبقي عودة الدوري أمرا هاما لتجهيز اللاعبين بالاندية الأربعة الاهلى والزمالك والمصري وبيراميدز المشاركين في بطولتى دوري أبطال افريقيا والكونفدرالية الافريقية لاسيما وانهم اقتربوا من الأدوار النهائية ولم يتبقي سواء خطوة واحدة على النهائي القاري مما يجعلهم في فورمة وحساسية المباريات الرسمية والقوية.