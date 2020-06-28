شكرا لقرائتكم أنيس سالتو مهاجم الاتحاد السكندرى يهرب إلى تونس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هرب الليبى أنيس سالتو مهاجم الاتحاد السكندرى سرا إلى تونس رغم تحذرات طلعت يوسف المدير الفنى له بعدم السفر بعدما رفض الخضوع للمسحة الطبية الثانية التى قام بها اللاعبون أمس إلا أنه ضرب بكل التعليمات عرض الحائط وغادر مطار القاهرة متجها إلى تونس بعدما اكد للمقربين انه سيقوم بالإطمئنان على عائلته.

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كان سالتو قد قضى الفترة الماضية خلال فترة توقف الدورى فى أحد الفنادق الخمس نجوم إقامه كاملة على حساب النادى واعترف أن محمد مصيلحى رئيس النادى سدد له جميع المستحقات المالية إلا أنه أبدى الرغبة فى الرحيل فى تصريحات خاصه لليوم السابع مؤكدا رغبته فى عدم الاستمرار مع الاتحاد السكندرى بحجة أن موقف الفريق فى الجدول ليس من الفرق المنافسة على البطولة وأن طموح اللاعبين ضعيف ولا يرتقى لطموحاته كمهاجم دولى .

فى الوقت نفسه انتقد سالتو الطرق التقليدية التى يتبعها طلعت يوسف المدير الفنى لزعيم الثغر مؤكدا أنه يميل للطرق الدفاعية وهو ما يمنعه من التعبير عن قدراته الهجوميه ، مفضلا الرحيل رغم كل الدعم المقدم من مصيلحى الا انه ضرب بكل هذه الرعايه والمميزات عرض الحائط .