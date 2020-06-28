شكرا لقرائتكم كارتيرون يطالب معاونية بترقب اجتماعات الكاف لمعرفة مواعيد مباراتي ابطال افريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من معاونيه متابعة اخبار اجتماعات الاتحاد الافريقي " كاف " والتي ستقام علي مدار الأسبوع الجاري والتي سيحدد خلالها الاتحاد الافريقي مواعيد مباراتي الدور قبل النهائي في دوري ابطال افريقيا والتي سيواجه خلالها الزمالك نظيره الرجاء المغربي ، حيث يرغب كارتيرون في الوصول للقرار الرسمي فور صدوره للبدء سريعا في تحديد موعد بداية التدريبات والاستعداد للمباراة خاصة ان الانباء التي انتشرت مؤخرا تؤكدا ان المباراتين ستقاما في سبتمبر المقبل.

في نفس السياق اجري الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك اتصالا هاتفيا بمحمد عواد حارس مرمي الفريق اطمأن خلاله علي صحة اللاعب الذي اعلن تعرضه لاصابة بفيروس كورونا مؤخرا، كما تابع كارتيرون الحالة الصحية للاعب من خلال الجهاز الطبي للفريق والذي اكد للمدير الفني الفرنسي تحسن حالة محمد عواد.

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ويواصل محمد عواد، حارس الزمالك، الخضوع لبروتوكول العلاج فى المنزل تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، بعد إعلان الحارس إصابته بفيروس كورونا، بعد خضوعه لفحص كورونا بشكل شخصى من أجل الاطمئنان على نفسه، ليفوجئ الحارس بإيجابية التحاليل الخاصة به مع عدم وجود أعراض لذا التزم بالتواجد في منزل مع متابعة حالته مع الجهاز الطبي للفريق والحصول على العلاج في المنزل.

من ناحية اخري أكد طارق السعيد لاعب الأهلي والزمالك السابق، انه أخطأ في حق نفسه وحق الزمالك عندما قام بالتوقيع للأهلي واتم انتقاله للأهلي بعد انتهاء تعاقده مع الزمالك، وقال طارق السعيد في تصريحات لبرنامج اخبارنا علي قناة الزمالك ان هناك أسباب دفعته للانتقال للأهلي وفي مقدمتها انه انتظر تجديد تعاقده في الزمالك لمدة 3 اشهر ولم يتحدث معه احد في الوقت الذي قامت إدارة النادي بتجديد عقد 4 لاعبين معه في الفريق.

وشدد طارق السعيد علي ان إدارة الزمالك وقت ان كان لاعبا في صفوف الأبيض لم تقدره وهو الامر الذي دفعه للتوقيع الي الأهلي مضيفا انه لا يقبل ان يشكك أحد في انتماءه للزمالك، كما قال طارق السعيد : قعدت مع مرتضى منصور في شهر 5 ولكن كنت مضيت مع الأهلى ، مضيفا تركت جلسة مرتضى منصور بداعى أنى نازل أشترى حاجة علشان مينفعش أمضى لناديين.