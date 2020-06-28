شكرا لقرائتكم طارق السعيد: إحنا الزملكاوية بنحارب على حقنا فى لقب بطل القرن الحقيقى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طارق السعيد نجم الأهلى والزمالك السابق، أن نادى الزمالك هو بطل القرن الحقيقى وهنحارب على هذا القضية حتى يعود الحق لأصحابه.

وقال طارق السعيد فى تصريحات لقناة نادى الزمالك: إحنا الزملكاوية بنحارب على حقنا فى لقب بطل القرن الحقيقى، لأن كل الأدلة تؤكد حقنا في اللقب لأن التسعة أكبر من السبعة وسنظل وراء القضية حتى نحصل على حقنا.

وأضاف نجم الزمالك السابق: لو كان مرتضى منصور وقناة الزمالك موجودة وقت بطل القرن لكان الوضع اختلف، لأنه لن يرضى أن تمر هذه القضية وكان حارب على حقنا وكلنا عارفين مين السبب في تتويج الأهلى باللقب".

وتابع نجم الزمالك السابق: "جماهير الزمالك بتعاتبنى على انتقالى للأهلى وبحاول أفهمهم الظروف فى ذلك الوقت، وأنا جاى قناة الزمالك علشان اعتذر للجماهير ومش عاوز اشتغل ولا حاجة".

Advertisements

وأضاف طارق السعيد: "أن جماهير الزمالك رفضت تواجدى مع حسام حسن لأنها ما زالت حزينة منى، وهذا العتاب بيكون على قدر الحب ولو أنا مش محبوب منها لما كانت عملت كل هذا وأتمنى أن تقبل اعتذارى ولو رجع بيا الزمن مش هروح الأهلى تانى".

وعن اعتزاله، قال طارق السعيد: احترمت تاريخى وأعلنت اعتزالى بعد الإصابة مع الأهلى لأن الأحمر مش هيبقى عليا وأنا مصاب، ورفضت العمل فى نادى الأهلى كإدارى وفضلت العمل التدريبى".

وأوضح نجم الزمالك السابق: "إن مجلس نادى الزمالك بقيادة كمال درويش فى ذلك الوقت كان بيدمر النادى، وقالنا كفاية بطولات علشان مش هنعرف نمنحكم مكافآت، على عكس مجلس الزمالك الحالى بقيادة مرتضى منصور اللى بيدافع عن النادى وبيجيب بطولات، ولو كان مرتضى منصور هو رئيس النادى فى وقتها كان الوضع اختلف".