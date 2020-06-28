شكرا لقرائتكم تعرف على كواليس جلسة حسام البدرى وشوقى غريب مع اتحاد الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر وشوقي غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، ومحمد بركات مدير منتخب مصر، جلسة مع اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، مساء اليوم الأحد، فى مقر الجبلاية، للوقوف على احتياجات المنتخب الوطنى خلال المرحلة المقبلة ووضعها موضع الأولوية، ومعرفة ما وصلت إليه اللجنة من اقتراحات فى اجتماعها مع مدربى أندية الدورى الممتاز للاطلاع عليها ومناقشتها بما يتواكب مع مصلحة المنتخب والأندية.

وقال حسام البدري إنه ينتظر اجتماع الثلاثاء للاتحاد الافريقي وحسم بعده معسكرات المنتخب خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن الجلسة شهدت وضع بعض الخطط ولكنها متوقفة علي اجتماع مسئولو كاف لتحديد المعسكرات والمباريات خاصة انه هناك بعض الانباء تتردد عن امكانية تأجيل امم افريقيا وبالتالي نخوض مباريات تصفيات كأس العالم في اكتوبر ونوفمبر المقبلين.

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كما كشف محمد بركات مدير منتخب مصر أن عودة بطولة الدوري بعد موافقة جهات الدولة في صالح المنتخب الذي يستعد لمرحلة صعبة ومهمة سواء تصفيات كأس الامم الافريقية او التصفيات الموهلة لكأس العالم .

تابع محمد بركات في تصريحات لـ"اليوم السابع" اجتماع الاتحاد الافريقي لحسم مواعيد كأس الأمم الأفريقية والاجندات الدولية ستحدد شكل خطة اعداد المنتخب والمعسكرات خلال الفترة القادمة للمنتخب، مؤكدًا أن عودة الدوري امر جيد ومفيد والاندية تحتاج الي 6 اسابيع للاعداد والتجهيز لاستءناف الدوري بعد فترة توقف وصلت الي اكثر من 3 اشهر.

اضاف بركات سنعلن عن خطة المتتخب يوم الأربعاء عقب انتهاء اجتماع الاتحاد الافريقي الذي يحدد المواعيد الخاصة بالتوقفات الخاصة بالمنتخب والاندية' كما سيعلن اتحاد الكرة عن جدول الدوري يوم الثلاثاء.