شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يوافق على إقامة دوري 99 الموسم المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة علي اقامة دوري 99 الموسم المقبل وعدم الغائه بعد توصية شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بإقامة المسابقة في الموسم المقبل ،وشهد اجتماع المديرين الفنيين للمنتخب والذي جمع حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر مع شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الاوليمبي في حضور محمد بركات مدير منتخب مصر وتمت الموافقة علي استمرار المسابقة الموسم المقبل للحفاظ علي قوام المنتخب الاوليمبي خاصة ان هناك لاعبين لا يشاركون مع الفريق الاول بانتظام .

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ويعلن محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة عن الشروط الخاصة بالمسابقة الموسم المقبل خلال الساعات المقبلة وارسالها الي الاندية خاصة.

وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.