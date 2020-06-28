شكرا لقرائتكم ميلان يواصل صحوته ويهزم روما بهدفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل ميلان صحوته ببطولة الدوري الإيطالي بعدما حقق انتصاره الثاني على التوالي في المسابقة، إثر تغلبه بهدفين دون رد على ضيفه روما يوم الأحد في المرحلة الثامنة والعشرين للبطولة.

وافتتح الكرواتي أنتي ريبيتش التسجيل لميلان في الدقيقة 77، فيما أضاف التركي هاكن تشالهانغولو الهدف الثاني في الدقيقة 89 من ركلة جزاء، ليوقف الفريق اللومباردي سلسلة انتصارات روما، التي استمرت في مبارياته الثلاث الأخيرة بالمسابقة.

وارتفع رصيد ميلان، الذي تغلب على ليتشي في المرحلة الماضية، إلى 42 نقطة، ويرتقي إلى المركز السابع في ترتيب المسابقة مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، محققا فوزه الثاني عشر في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل ستة تعادلات وعشر هزائم، وفي المقابل، تجمد رصيد روما عند 48 نقطة في المركز الخامس، عقب تلقيه خسارته الثامنة في البطولة هذا الموسم مقابل 14 فوزا وستة تعادلات.