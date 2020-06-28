شكرا لقرائتكم ليفانتي يعبر بيتيس برباعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز فريق ليفانتي على ضيفه ريال بيتيس 4 - 2 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل أهداف ليفانتي بورخا مايورال وإينيس باردي وخوسي لويس موراليس وروبن روتشينا في الدقائق 22 و35 و50 و59، فيما سجل هدفي ريال بيتيس سيرخيو كاناليس في الدقيقة 70 وخوان ميغيل خيمينيز لوبيز في الدقيقة 87.

ورفع ليفانتي رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثاني عشر، وتوقف رصيد ريال بيتيس عند 37 نقطة في المركز الثالث عشر.