شكرا لقرائتكم فياريال يواصل نتائجه الإيجابية ويتجاوز فالنسيا بثنائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حافظ فريق فياريال على فرصه في التواجد بالمربع الذهبي في الدوري الإسباني لكرة القدم بتغلبه على فالنسيا 2 - صفر يوم الأحد في الجولة الثانية والثلاثين من المسابقة، والتي شهدت فوز ليفانتي على ريال بيتيس 4 - 2.

وسجل هدفي فياريال باكو ألكاسير وجيرارد مورينو في الدقيقتين 14 و44. ورفع فياريال رصيده إلى 51 نقطة في المركز الخامس بفارق ثلاث نقاط خلف أشبيلية، صاحب المركز الرابع، وتوقف رصيد فالنسيا عند 46 نقطة في المركز الثامن.