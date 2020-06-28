شكرا لقرائتكم ساوثهامبتون يعقد موقف واتفورد في الدوري الإنجليزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عمق ساوثهامبتون جراح مضيفه واتفورد ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما تغلب عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد يوم الأحد في المرحلة الثانية والثلاثين للمسابقة.

وبادر داني إنغز بالتسجيل لمصلحة ساوثهامبتون في الدقيقة 16، قبل أن يعود نفس اللاعب ويحرز الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 70، لينصب نفسه بطلا للمباراة، وجاء هدف واتفورد الوحيد عبر النيران الصديقة، عقب تسجيل البولندي يان بيدناريك لاعب ساوثهامبتون هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 79.

وأطلق ساوثهامبتون رصاصة الرحمة على آمال أصحاب الأرض في التعادل، عقب تسجيل جيمس وارد-براوس الهدف الثالث في الدقيقة 82، ليخفق واتفورد في تحقيق أي فوز بالمسابقة للمباراة الرابعة على التوالي.

وارتفع رصيد ساوثهامبتون، الذي حقق فوزه الثاني في مبارياته الثلاث الأخيرة بالبطولة إلى 40 نقطة في المركز الثالث عشر مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، فيما تجمد رصيد واتفورد، الذي فشل في تحقيق أي انتصاره منذ فوزه المفاجئ 3-0 على ضيفه ليفربول المتوج باللقب الأسبوع الماضي، عند 28 نقطة في المركز السادس عشر مؤقتا، ليتأزم موقفه بشدة في صراعه من أجل البقاء، إذ يبتعد بفارق نقطة وحيدة فقط أمام مراكز الهبوط.