شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يشارك في مؤتمر اللجنة الطبية بالأولمبية مع الاتحادات بالفيديو كونفرانس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على المشاركة في مؤتمر اللجنة الطبية بالاولمبية المصرية مع رؤساء الاتحادات الرياضية بالفيديو كونفرانس، لمناقشة الأكواد الطبية الخاصة بوزارة الشباب والرياضة، في حضور المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية وحياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية.

وأبدى أشرف صبحى سعادته بمشاركته في المؤتمر عبر الفيديو كونفرانس نظرًا لأهميته لمعرفة جميع الاتحادات كيفية عودة النشاط والتعايش من الناحية الطبية، لافتًا إلى إنه سعيد باتخاذ جميع الاتحادات الاجراءات الاحترازية وتنفيذ الأكواد التي تم وضعها للسير بشكل طبيعي وبتنفيذ تعليمات رئيس الوزارء الذي اعلن عودة النشاط مرة اخرى.

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