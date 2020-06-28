شكرا لقرائتكم خبر عن البدري: ننتظر اجتماع كاف لحسم معسكرات المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول إنه ينتظر اجتماع الثلاثاء للاتحاد الافريقي وسيحسم بعده معسكرات المنتخب خلال الفترة المقبلة.

Advertisements

حضر حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر وشوقي غريب مدرب منتخب مصر ، ومحمد بركات مدير منتخب مصر، إلى اتحاد الكرة للاجتماع باللجنة الخماسية، فى حضور شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، للوقوف على احتياجات المنتخب الوطنى خلال المرحلة المقبلة ووضعها موضع الأولوية، ومعرفة ما وصلت إليه اللجنة من اقتراحات فى اجتماعها مع مدربى أندية الدورى الممتاز للاطلاع عليها ومناقشتها بما يتواكب مع مصلحة المنتخب والأندية.

تابع البدري في تصريحات صحفية ان الجلسة شهدت وضع بعض الخطط ولكنها متوقفة علي اجتماع مسئولو كاف لتحديد المعسكرات والمباريات خاصة انه هناك بعض الانباء تتردد عن امكانية تأجيل امم افريقيا وبالتالي نخوض مباريات تصفيات كأس العالم في اكتوبر ونوفمبر المقبلين.