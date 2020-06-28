صور.. تجهيزات اجتماع الأولمبية مع اللجان الطبية ورؤساء الاتحادات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد مقر اللجنة الأولمبية المصرية تجهيزات مكثفة خلال الساعات الجارية للتحضير للاجتماع المقرر عقده خلال ساعات بمقر اللجنة مع اللجان الطبية بالاتحادات ورؤساء الاتحادات بحضور اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية واللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة لمناقشة كافة الإجراءات الطبية والإحترازية والخطط الطبية استعدادا لعودة النشاط الرياضي طبقا للأكواد الصادرة من وزارة الشباب والرياضة.
يراعي مجلس إدارة اللجنة الأولمبية في التجهيزات التي تجرى للاجتماع على التباعد الإجتماعي والإجراءات الإحترازية والطببية خلال الإجتماع.
وكان مسئولو وزارة الصحة قد وافقوا على إقامة مبنى الأكاديمية الرياضية ليكون عزلا صحيا للرياضيين المصابين بكورونا خلال الفترة المقبلة، حيث يتواجد مبنى الأكاديمية بجوار مقر اللجنة الأولمبية المصرية داخل هيئة استاد القاهرة الدولي.
مجلس إدارة اللجنة الأولمبية أعلن ٔنه فى ضوء الظروف الحالية ووباء كورونا العالمى، ومع الضغط الشديد على المرافق الصحية لوزارة الصحة والسكان ورغبة من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية فى المشاركة المجتمعية وحماية ثروات مصر من الرياضيين واللاعبين الدوليينن يتقدم مجلس إدارة اللجنة بمقترح إقامة مكان عزل لحالات كورونا للمنتخبات الوطنية.
ويتضمن مقترح مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بتجهيز مكان العزل الطبى فى مبنى الأكاديمية الأولمبية بتوفير 60 سريرا فى المبنى الذى يتسع لمائة سرير، لكن تم تخفيض الأعداد لتوفير قدر أكبر من الأمان والرعاية.كما يتضمن المقترح تجهيز مقر الأكاديمية الأولمبية بأفضل المعدات والتجهيزات الطبية المطلوبة وتتكفل اللجنة الأولمبية المصرية بتقديم الخدمة الطبية والرعاية الفائقة للحالات التى ينطبق عليها تعريف وزارة الصحة للحالات التى لا تستدعى دخول مستشفى وذلك كبديل عن المنزل فى حالة تعذر إقامة الحجر فيه بتوفير الإقامة المناسبة والتغذية اللازمة وتطبيق بروتوكولات وزارة الصحة.
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