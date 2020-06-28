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صور.. تجهيزات اجتماع الأولمبية مع اللجان الطبية ورؤساء الاتحادات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد مقر اللجنة الأولمبية المصرية تجهيزات مكثفة خلال الساعات الجارية للتحضير للاجتماع المقرر عقده خلال ساعات بمقر اللجنة مع اللجان الطبية بالاتحادات ورؤساء الاتحادات بحضور اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية واللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة لمناقشة كافة الإجراءات الطبية والإحترازية والخطط الطبية استعدادا لعودة النشاط الرياضي طبقا للأكواد الصادرة من وزارة الشباب والرياضة.

 

يراعي مجلس إدارة اللجنة الأولمبية في التجهيزات التي تجرى للاجتماع على التباعد الإجتماعي والإجراءات الإحترازية والطببية خلال الإجتماع.

وكان مسئولو وزارة الصحة قد وافقوا على إقامة مبنى الأكاديمية ليكون عزلا صحيا للرياضيين المصابين بكورونا خلال الفترة المقبلة، حيث يتواجد مبنى الأكاديمية بجوار مقر اللجنة الأولمبية المصرية داخل هيئة استاد القاهرة الدولي.

مجلس إدارة اللجنة الأولمبية  أعلن ٔنه فى ضوء الظروف الحالية ووباء العالمى، ومع الضغط الشديد على المرافق الصحية لوزارة الصحة والسكان ورغبة من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية فى المشاركة المجتمعية وحماية ثروات مصر من الرياضيين واللاعبين الدوليينن يتقدم مجلس إدارة اللجنة بمقترح إقامة مكان عزل لحالات كورونا للمنتخبات الوطنية.

ويتضمن مقترح مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بتجهيز مكان العزل الطبى فى مبنى الأكاديمية الأولمبية بتوفير 60 سريرا فى المبنى الذى يتسع لمائة سرير، لكن تم تخفيض الأعداد لتوفير قدر أكبر من الأمان والرعاية.كما يتضمن المقترح تجهيز مقر الأكاديمية الأولمبية بأفضل المعدات والتجهيزات الطبية المطلوبة وتتكفل اللجنة الأولمبية المصرية بتقديم الخدمة الطبية والرعاية الفائقة للحالات التى ينطبق عليها تعريف وزارة الصحة للحالات التى لا تستدعى دخول مستشفى وذلك كبديل عن المنزل فى حالة تعذر إقامة الحجر فيه بتوفير الإقامة المناسبة والتغذية اللازمة وتطبيق بروتوكولات وزارة الصحة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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