شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تجهيزات اجتماع الأولمبية مع اللجان الطبية ورؤساء الاتحادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد مقر اللجنة الأولمبية المصرية تجهيزات مكثفة خلال الساعات الجارية للتحضير للاجتماع المقرر عقده خلال ساعات بمقر اللجنة مع اللجان الطبية بالاتحادات ورؤساء الاتحادات بحضور اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية واللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة لمناقشة كافة الإجراءات الطبية والإحترازية والخطط الطبية استعدادا لعودة النشاط الرياضي طبقا للأكواد الصادرة من وزارة الشباب والرياضة.

يراعي مجلس إدارة اللجنة الأولمبية في التجهيزات التي تجرى للاجتماع على التباعد الإجتماعي والإجراءات الإحترازية والطببية خلال الإجتماع.