شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الزمالك : مجلس الأبيض يجدد رفضه باستكمال الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الإعلامية فرح علي ان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور جدد اليوم رفضه المشاركة في الدوري خلال الفترة المقبلة حفاظا علي أرواح اللاعبين بسبب تفشي فيروس كورونا، وقالت عبر قناة الزمالك أن مجلس الإدارة بالكامل تمسك بالقرار السابق بعدم استنئاف الدوري وعدم المشاركة في المباريات أو التدريبات خلال الوقت الحالي حفاظا علي اللاعبين خاصة بعد إصابة محمد عواد حارس مرمي الفريق بالفيروس .

في نفس السياق اجري الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك اتصالا هاتفيا بمحمد عواد حارس مرمي الفريق اطمأن خلاله علي صحة اللاعب الذي اعلن تعرضه لاصابة بفيروس كورونا مؤخرا، كما تابع كارتيرون الحالة الصحية للاعب من خلال الجهاز الطبي للفريق والذي اكد للمدير الفني الفرنسي تحسن حالة محمد عواد.

ويواصل محمد عواد، حارس الزمالك، الخضوع لبروتوكول العلاج فى المنزل تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، بعد إعلان الحارس إصابته بفيروس كورونا، بعد خضوعه لفحص كورونا بشكل شخصى من أجل الاطمئنان على نفسه، ليفوجئ الحارس بإيجابية التحاليل الخاصة به مع عدم وجود أعراض لذا التزم بالتواجد في منزل مع متابعة حالته مع الجهاز الطبي للفريق والحصول على العلاج في المنزل.

Advertisements

فيما تضامن محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الزمالك، بالنيابة عن لاعبى الفريق، مع قرار مجلس إدارة النادى والجهاز الفني في عدم استكمال بطولة الدورى الممتاز لهذا الموسم وقال شيكابالا أن لاعبى الفريق ينتابهم القلق والخوف من نزول التدريبات الجماعية، موضحا أنه لا يوجد ضمانات بحماية اللاعبين فى حالة نزول التدريبات ومن الممكن تعرض أى لاعب للإصابة ونقلها لزملائه فى الفريق، أشار قائد الزمالك إلى أن عودة الدورى وضغط المباريات سيعرض اللاعبين للإصابات بعد فترة التوقف الطويلة، معلقا:" مش معقول النادى يجيب لاعب بملايين الجنيهات وبعدين يتعرض للإصابة ويغيب شهور بسبب عودة الدورى فى هذه الظروف"، وحرص شيكابالا على طمأنة جماهير النادى على عواد بعد إعلان اصابته بفيروس كورونا، قائلا إن عواد بحالة جيدة ولم تظهر عليه الأعراض بقوة الا أنه فى نفس الوقت خالط مؤخرا لاعبين كثيرين فى الزمالك وفى أندية أخرى.