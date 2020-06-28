شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يشترط تجديد العضوية للسماح بدخول النادي بعد عودة النشاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشترط نادي أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان، تجديد عضوية النادي للسماح للأعضاء بالدخول، وذلك قبل استئناف النادي لعمله ي الأول من يوليو المقبل طبقاً للخطة الزمنية التي حددتها وزارة الشباب والرياضة في إطار خطة عودة النشاط الرياضي بعد فترة التوقف الطويلة التي بدأت في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

وأصدر أسوان بياناً رسمياً جاء كالتالي:

يهيب مجلس إدارة نادي أسوان الرياضيبالسيدات والسادة أعضاء الجمعية العمومية الكرام بضرورة الاهتمام والإسراع بالتوجه لإدارة الاشتراكات بالنادي لتجديد الاشتراكات السنوية للعضوية، يومياً ما عدا الجمعة من الساعة 6 حتى الساعة 10 مساءً وإدارة النادي تعتذر للسادة الأعضاء بأنها لن تسمح بدخول وتواجد أي عضو بالنادي لم يجدد الاشتراك السنوي للعضوية 2020/2021، مع استئناف النادي للأنشطة بطاقة اتسعابية 25% طبقاً لقرار مجلس الوزراء مع الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية من الجميع.

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وستعلن إدارة النادي القواعد المنظمة والمواعيد المقررة لاستئناف النشاط بالنادي والتواجد بكافة المرافق والأنشطة والخدمات قبل الموعد المقرر لاستئناف النشاط بنادي أسوان.

في سياق أخر، أكد أحمد كشرى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، أن الحالة التى ثبتت إيجابية نتيجتها بعد أخذ المسحة الأولى من لاعبى الفريق للكشف عن وباء كورونا المستجد، والتى خضع لها أبناء الجنوب الخميس الماضى فى معسكرهم بالمركز الأولمبى، لم تخالط أى لاعب بالفريق.

وأضاف كشرى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، الشخص المصاب أجرى التحليل خارج المعسكر وقبل أن ينطلق معسكرنا عرفنا النتيجة، وبالتالى لم يخالط أيا من لاعبى الفريق، ونشكر اتحاد الكرة على اتخاذ هذا الإجراء قبل عودة النشاط، فلولاه لما كنا عرفنا الحالات المصابة بين اللاعبين، والأمور تسير الآن بشكل منتظم وبدأنا تدريباتنا بشكل طبيعى.

ويحتل أسوان المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وفاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا آخر.