شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يُسلم نتائج "مسحات" اللاعبين لاتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلم مسئولو نادى بيراميدز، نتائج المسحة الطبية الثانية التى أجراها لاعبو الفريق الكروى الأول يوم الأربعاء الماضى، لاتحاد الكرة المصرى، نظرًا لقيام الفريق السماوى بالتعاقد مع شكة طبية خاصة لإجراء تلك المسحات بخلاف الشركة المكلفة من قبل الجبلاية بالقيام بتلك الإراءات لجميع لاعبى الدورى المصرى، قبل عودتهم للتدريبات الجماعية، للتأكد من سلامتهم وعدم اصابتهم بفيرس كورونا.

وتواجد هانى سعيد المدير الرياضى بنادى بيراميدز، فى مقر اتحاد الكرة ظهر اليوم الأحد، لتسليم نتائج المسحات والتى جاءت جميعها سلبية، الأمر الذى دفع الفريق لبدأ خوض تدريباته الجماعية من يوم الثلاثاء الماضى، وبعد إجراء المسحة الأولى.

وجاءت المسحة الطبية التى أجراها الجهاز الفنى للفريق بقيادة الكرواتى أنتى تشاتشيتش، للكشف عن فيرس كورونا، سلبية لجميع أفراد الجهاز، وخضع المدير الفنى والجهاز للمسحة بعد عودتهم من بلادهم مساء الجمعة الماضية، عقب قضاء إجازة قصيرة، بالتنسيق مع إدارة النادى، استعداداً لاستئناف النشاط الرياضى ومباريات الدورى الممتاز.

وخضع جميع أفراد الجهاز الفنى لمسحة أولى ظهرت نتائجها سلبية فى إطار الترتيبات الاحترازية المشددة التى ينفذها نادى بيراميدز فى الوقت الحالى.

Advertisements

وكان هانى سعيد أكد أن نبيل عماد دونجا لاعب وسط فريق الكرة سليم تمامًا وأجرى مسحة جديدة للكشف المبكر عن فيروس كورونا، بعد أن خالط محمد عواد حارس مرمى الزمالك المصاب بالفيرس، وجاءت نتيجة "دونجا" سلبية تماما، مضيفًا أنه لا توجد أى أزمة والنادى فضل إجراء مسحة إضافية له كإجراء احترازى وجاءت النتيجة سلبية مثل نتائج المسحتين السابقتين لجميع أعضاء فريق الكرة بالنادى.

وشدد هانى سعيد على أن دونجا سيشارك فى التدريبات مع بقية زملائه بالفريق بداية من اليوم، الأحد، بشكل طبيعى بعد التأكد من سلبية المسحة الإضافية التى أجراها اللاعب.

وكشف المدير الرياضى لنادى بيراميدز عن أنه فى إطار المراقبة الصحية الداخلية الصارمة التى يتبعها النادى مع جميع لاعبيه وجميع العاملين به، أجرى النادى مسحة إضافية لصانع ألعابه محمد فاروق للكشف المبكر عن فيروس كورونا، موضحًا أن نتيجة المسحة جاءت سلبية تماماً وسيشارك بشكل طبيعى فى التدريبات مع الفريق استعداداً لاستئناف الدورى.

وشدد سعيد على أن النادى يراقب ويتابع كل لاعبيه بمنتهى الدقة والصرامة ويحافظ على جميع الإجراءات الاحترازية للاطمئنان على صحة جميع الأفراد داخل النادى، واختتم بأن الفريق يستعد بكل قوة للمنافسات المقبلة.