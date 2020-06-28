شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الغني مدافع الزمالك يسترجع ذكريات خطوبته بصورتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محمد عبد الغني مدافع نادي الزمالك صورتين بصحبة خطيبته من حفل الخطوبة الذى سبق وعقده في وقت سابق من العام الجارى، حيث ظهر خلال الصور عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام.

على جانب آخر سبق ورفض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التفريط في خدمات محمد عبد الغني وعبد الله جمعة لاعبا الزمالك خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، ورفض كارتيرون فكرة رحيل الثنائي عن الفريق تحت أي ظروف ومهما كانت العروض التي تلقاها الثنائي حيث يعتمد كارتيرون علي عبد الغني في مركزي الدفاع والظهير الأيمن ، فيما يشارك عبد الله جمعة في مركزي الجناح والظهير الأيسر.

من ناحية أخرى استقر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون علي ضم 5 صفقات فقط في الميركاتو الصيفي المقبل، وكشف مصدر داخل الزمالك ان الجهاز الفني وإدارة الكرة بالنادي اتفقا علي ضم 5 صفقات في الصيف المقبل، وأصبح أمام النادى الأبيض صفقة واحدة فقط لاغلاق باب المفاوضات والتعاقدات مع اللاعبين بعدما اعلن رئيس الزمالك مرتضي منصور عبر قناة الزمالك ان إدارة النادي نجحت في انهاء 4 صفقات سوبر سيتم الإعلان عنهم خلال الأيام المقبلة.

في سياق مختلف اعلن مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك عن قيام النادي بتنظيم احتفالية كبري يوم 3 يوليو المقبل في قناة الزمالك الفضائية ، لعدة مناسبات أولها بمناسبة مرور 6 سنوات علي انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وكذلك بمناسبة تطبيق خريطة البرامج الجديدة في القناة والتي سيكون في مقدمتها اول ظهور لرئيس الزمالك كمقدم برامج عبر القناة.