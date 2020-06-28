لاعب ساوثهامبتون يتخطى صلاح في صراع هدافي بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

تخطى المهاجم داني إنجز لاعب نادي ساوثهامبتون الإنجليزي، عدد الأهداف الذي سجله النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وسجل إنجز هدفين في شباك نادي واتفورد ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد، ليتخطى صلاح وبيير إيميريك أوباميانج مهاجم نادي أرسنال أصحاب الـ17 هدفاً أيضاً.

ويطارد مهاجم ساوثهامبتون بعد أن وصل إلى هدفه الـ18 في بريميرليج، مواطنه جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي صاحب الـ19 هدفاً، للفوز بجائزة الحذاء الذهبي.

وواصل إنجز تألقه في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد استئنافه مرة أخرى، حيث أحرز المهاجم الإنجليزي 3 أهداف في آخر 3 مباريات له في بريميرليج.

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وأحرز داني إنجز 21 هدفاً في كل البطولات خلال هذا الموسم للمرة الثانية بمسيرته، بعد أن سجل 26 هدفاً في موسم 2013-2014.

وجاء هدف إنجز في شباك واتفورد خارج أرضه، ليصل المهاجم الإنجليزي إلى هدفه الـ10 خارج الأرض في بريميرليج هذا الموسم، أكثر من أي لاعب آخر.

وأصبح إنجز أول لاعب يصل إلى 21 هدفاً في جميع المسابقات لساوثهامبتون، منذ ريكي لامبارت الذي سجل 31 هدفاً للفريق في موسم 2011-2012.