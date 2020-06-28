طبية اتحاد الكرة: إصابة عواد خارج أرقامنا.. وسنضع مراقبًا لبروتوكول المباريات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية لاتحاد الكرة، بأن إصابة محمد عواد حارس مرمى الزمالك بفيروس كورونا لم تدرج ضمن أرقام المصابين المسجلة لديهم كون التحليل لم يتم تحت إشراف اللجنة، وأوضح أنهم سيضعوا مراقبًا للاشراف على تنفيذ البروتوكول الموضوع لخوض المباريات.

وقال رئيس اللجنة الطبية في تصريحات إذاعية أدلى بها اليوم الأحد: "إصابة عواد ليست ضمن الـ19 حالة التي تم الكشف عن إجابيتها بعد إجراء تحليل فيروس كورونا، لأنه لم يجر التحليل تحت إشراف اللجنة المعنية بالأمر من جانب اتحاد الكرة."

وأضاف: "الحالات الإيجابية التي تم الكشف عنها أتت بعد عمل المسحة لما يقرب من 1000 شخص، وهذا معدل غير كبير ولا يتجاوز 2% من إجمالي الحالات التي خضعت للتحليل، ولا يقلقنا على الإطلاق، ولن يكون هناك أي مشكلة إذا تابعنا تنفيذ البروتوكول بشكل جيد."

وواصل: "اللجنة الطبية وضعت البروتوكول بالكامل منذ فترة وبها عضو من وزارة الصحة، كما أننا وضعنا المعايير المطلوبة من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم ضمن الشروط المطلوب تنفيذها."

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وتحدث عن خوض المباريات في زمن كورونا، قائلًا: "حددنا بشكل دقيق كل مكان مسموح لأي شخص التحرك فيه، ووضعنا نقاط للمصور الصحفي، والتلفزيوني، والمدرب واللاعب، وكل شخص سيكون داخل أرض الملعب سيخضع لتحليل فيروس كورونا قبل كل مباراة، وبذلك سيكون هناك تحليل كل 72 ساعة تقريبًا."

وأردف: "التكلفة لا تعنيني كجهة مسئولة عن الصحة والسلامة، وهذا الأمر مسئولية جهات أخرى، لكن بالتأكيد تكلفة إجراء تحليل لمجموعات كبيرة ستكون أقل كثيرًا مما يتكلفه شخص عندما يذهب للتحليل بمفرده، لأن هناك اتفاقات وخصومات وتدخل من الدولة."

أما فيما يتعلق بالمراقبة على تنفيذ البروتوكول، فقد قال: "سيكون هناك مراقبًا مسئوليته متابعة تنفيذ البروتوكول الخاص بالمباريات، ولن نعاقب اللاعب الذي يخطئ بشكل عفومي مثلًا من خلال البصق غير المتعمد أو الاحتفال بالأهداف كما نرى في الدوريات الأوروبية."

واختتم قائلًا: "بخلاف ذلك كل فريق لديه علم كيف سيدخل لارض الملعب، وكيف سيخرج، وأسلوب التعامل داخل غرف خلع الملابس والمدة المسموح بها هنا."

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة عن استئناف التدريبات في الأندية الرياضية، كما سمحت باستكمال الموسم المحلي 2019-2020 بداية من 25 يوليو.