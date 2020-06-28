بادجي: وصلت لأعلى درجات الانسجام.. وأعد جماهير الأهلي بالأهداف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف المهاجم السنغالي أليو بادجي لاعب فريق النادي الأهلي، أنه وصل إلى أعلى درجات الانسجام مع زملائه في الفريق الأحمر، لافتًا إلى أنه جاهز للمشاركة في أي موقت.

وأضاف بادجي في تصريحات عبر الموقع الرسمي للأهلي، الأحد :"أعد جماهير الأهلي بتسجيل الأهداف، تخطيت أول مرحلة في الانسجام مع الفريق، ونجحت في التأقلم مع زملائي بشكل جيد".

وتابع :"العودة إلى التدريبات الجماعية لها وضع مختلف، لأنها تمنح اللاعبين دوافع وحوافز قوية من أجل تقديم أفضل ما لدينا".

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وواصل مهاجم الأهلي :"أتمنى عودة الحياة لطبيعتها في الملاعب، وتعود المنافسات من جديد، خاصة أن لدينا طموحات كبيرة جدًا نسعى إلى تحقيقها مع الأهلي".

وعن أصعب فتراته منذ تواجده في مصر، رد :"جائحة فيروس كورونا جاءت في توقيت صعب على الجميع، وكانت أكثر صعوبة بالنسبة لي خاصة أن أسرتي لا تعيش معي هنا في القاهرة، إلا إنني كنت أتواصل معهم بشكل يومي عن طريق الفيديو".

وكان الأهلي حصل على خدمات بادجي في سوق الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من فريق رابيد فيينا النمساوي.

ولعب بادجي صاحب الـ22 عامًا، سبع مباريات مع الأهلي لينجح في تسجيل هدف وحيد مقابل صناعة هدفين حاسمين.