آرثور وبيانيتش يستكملان الكشف الطبي في يوفنتوس وبرشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن آرثور ميلو وميراليم بيانيتش، لاعبا برشلونة ويوفنتوس على الترتيب، أكملا الكشف الطبي لإجراء صفقة تبادلية بين الناديين، مشيرةً إلى أنه من المتوقع صدور الإعلان الرسمي عن الصفقة قريبا.

وقال موقع "فوتبول إيطاليا" إن اللاعبين خضعا للكشف الطبي في مركز طبي بمدينة تورينو، بعدما سافر أطباء برشلونة إلى إيطاليا للإشراف على فحصوات بيانيتش، بينما وصل آرثور في طائرة خاصة من إسبانيا صباح اليوم الأحد.

Advertisements

وسيحصل برشلونة على 10 ملايين يورو بالإضافة إلى خدمات لاعب خط الوسط ميراليم بيانيتش، نظير انتقال آرثور إلى يوفنتوس، حيث تم تقدير سعر لاعب الوسط البرازيلي بـ70 مليون يورو والبوسني مقابل 60 مليون يورو.

وكانت تقارير أكدت أن آرثور رفض مغادرة برشلونة في بداية المفاوضات، إلا أن مسؤولي البارسا تكفلوا بإقناعه، ليوافق في النهاية على الانتقال، لكنه غاضب من النادي الكتالوني وطلب عدم اللعب مع الفريق مجددا هذا الموسم.

يُذكر أن أن بيانيتش البالغ من العمر 30 عامًا انتقل إلى صفوف يوفنتوس قادما من روما عام 2016 مقابل 32 مليون يورو، بينما انتقل آرثور البالغ من العمر 23 عامًا من جريميو البرازيلي إلى برشلونة عام 2018 مقابل 31 مليون يورو.