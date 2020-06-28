ماركا: شجار بين كيكي سيتين ولاعبي برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكدت صحيفة "ماركا" المدريدية أن برشلونة يشهد حاليا اللحظة الأكثر حساسية منذ تعيين كيكي سيتين مديرا فنيا للفريق، بعد توتر العلاقة بين المدرب ولاعبي الفريق ووصول الأمر إلى ذروته بعد تعثر الفريق أمام سيلتا فيجو بالدوري الإسباني.

وفرّط برشلونة في تحقيق الفوز على مضيفه سيلتا فيجو أمس السبت بالجولة الـ31 لليجا، ليمنح منافسه ريال مدريد فرصة للانفراد بالصدارة بفارق نقطتين مساء اليوم الأحد، حال تحقيق الفوز أمام إسبانيول متذيل ترتيب الليجا في ملعب الأخير.

وكشفت "ماركا" عن نشوب مشاجرة كلامية متوترة بين المدرب سيتين ولاعبي برشلونة في غرفة تغيير الملابس بملعب "بالايدوس"، مؤكدةً أن الأمور لا تسير بشكل جيد بين الطرفين بعد تصريحات لويس سواريز بشأن التعثرات خارج الأرض.

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وأضافت الصحيفة أن لاعبي برشلونة وجهوا عتابا للمدير الفني بسبب بعض قرارته التكتيكية وكذلك بعض التغييرات التي قام بها خلال مباراة سيلتا بعد الدفع بآرثور وأنطوان جريزمان، مشيرةً إلى أن تلك المناقشة كانت متوترة للغاية، وفقا لبعض المصادر.

وأكدت "ماركا" أن اللاعبين لا يتفقون مع بعض أساليب المدرب، ويبدأون في فهم أنهم إذا استمروا على هذا الخط فلن يفوزوا بأي لقب.

كانت الصحيفة الإسبانية أكدت في تقرير سابق لها صباح اليوم السبت أن كيكي سيتين فقد الثقة في برشلونة ولاعبون الفريق يتجاهلونه، مشيرةً إلى أن هناك حالة وحيدة لإنقاذ المدير الفني من الإقالة (طالع التفاصيل).