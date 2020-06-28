بيراميدز يعلن "سلبية" المسحة الطبية لجهازه الفني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: أكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أن المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لجميع أفراد الجهاز الفني للفريق العائدين مؤخرا من بلادهم جاءت سلبية. وكان الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني وجهازه المعاون قد عادوا خلال الساعات الماضية من بلادهم بعد قضاء إجازة قصيرة بالتنسيق مع إدارة النادي. وأشار هاني سعيد في تصريحات رسمية "خضع جميع أفراد الجهاز الفني لمسحة أولى ظهرت نتائجها سلبية في إطار الترتيبات الاحترازية المشددة التي ينفذها نادي بيراميدز في الوقت الحالي". ويواصل نادي بيراميدز تدريباته اليومية استعداداً لاستئناف النشاط الكروي من جديد.

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