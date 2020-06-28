مصدر لمصراوي: ناصر ماهر ينتظر موقف الأهلي من العرض البرتغالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:
أكد مصدر مقرب من ناصر ماهر لاعب الأهلي المعار لصفوف نادي سموحة، أن اللاعب يرحب بالانتقال لصفوف نادي ناسيونال ماديرا البرتغالي الفترة المقبلة، مشيراً الى أن المفاوضات بين النادي البرتغالي والأهلي قائمة.
وكان أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي قد صرح في وقت سابق أن هناك عرضاً من ناسيونال ماديرا لناصر ماهر يتم دراسته.
وقال المصدر في تصريحاته لـ"الخليج 365" "ناصر ماهر يرحب بشدة للانتقال لصفوف ناسيونال ماديرا، اللاعب يجد أنها فرصة جيدة للإحتراف خاصة وأنه في سن صغير".
وتابع "العرض تضمن استعارة ناصر ماهر لمدة موسم واحد، المفاوضات بين الأهلي والنادي البرتغالي قائمة من أجل الاتفاق على المقابل المادي".
وواصل "الأهلي طلب رفع المقابل المادي لانهاء الأمور".
واختتم "سموحة ينوي تقديم عرضاً لتجديد استعارة اللاعب الموسم القادم، لكن اللاعب يفضل الاحتراف الأوروبي".
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