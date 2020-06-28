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رياضة | تشيلسي يصعد لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بفوز صعب على ليستر سيتي

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كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر يصعد لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بفوز صعب على ليستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فويق تشيلسي فوز هام  على مضيفه ليستر سيتي بهدف دون رد على ملعب كنج باور، اليوم الأحد، في إطار منافسات ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

هدف المباراة الوحيد سجله لاعب الوسط الإنجليزي روس باركلي في الدقيقة 63.

 بهذا استطاع تشيلسي التأهل إلى نصف النهائي على حساب الثعالب. 
 

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