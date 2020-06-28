رياضة | عاجل.. "كاف" يحسم مصير البطولات الإفريقية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. "كاف" يحسم مصير البطولات الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقرت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم ("كاف")، على عقد اجتماعاً الثلاثاء، يخصص لبحث مصير مسابقتي الأندية لهذا الموسم، إضافة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 المقررة في الكاميرون.

وتوقفت منافسات اللعبة على صعيد القارة، باستثناء بوروندي، اعتباراً من مارس بسبب "كوفيد-19"، بما شمل التصفيات المؤهلة لكأس الأمم، ومنافسات مسابقتي الأندية، أي دوري الأبطال وكأس الاتحاد (الكونفدرالية).

وأكد الاتحاد في بيان عبر موقعه الالكتروني، أن لجنته التنفيذية تعقد "اجتماعاً بالفيديو يوم الثلاثاء 30 يونيو (حزيران) 2020 الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت القاهرة (8:00 صباحاً بتوقيت غرينتش)، وذلك لمناقشة آثار وباء "كوفيد-19" على كرة القدم الإفريقية والأمور المتعلقة به".

وسيلي الاجتماع مؤتمر صحافي بحضور رئيس الاتحاد أحمد أحمد.

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وبحسب جدول أعمال الاجتماع الذي نشره الاتحاد، سيخصص البند الأبرز لبحث استكمال المنافسات القارية.

ويشمل البرنامج استكمال التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم 2021 والنهائيات التي من المقرر أن تستضيفها الكاميرون بين التاسع من يناير والسادس من فبراير المقبلين.

وشدد الأمين العام للاتحاد بالانابة عبد المنعم با لوكالة فرانس برس، على أن الكاف يرغب "بإقامة نهائيات كأس الأمم كما هو مقرر في يناير وفبراير".

كما أدرج الاتحاد على جدول أعمال الاجتماع "استئناف مسابقات الأندية لموسم 2019-2020"، والمصادقة على إجراءات مالية ستتخذ في ظل أزمة فيروس كورونا، وتثبيت باه في منصب الأمين العام خلفا للمغربي معاذ حجي.