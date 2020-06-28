رياضة | بادجي: متشوق للمران على ملعب التتش

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بادجي: متشوق للمران على ملعب التتش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى السنغالي أليو بادجي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بعودة التدريبات من جديد بعد توقف استمر عدة شهور بسبب جائحة كورونا.

وقال بادجي: «العودة للتدريبات الجماعية من جديد أمر أكثر من رائع، خاصة وأننا كنا متشوقين جدا للمران على ملعب التتش».

وأضاف: «كنا نتدرب في منازلنا بجدية خلال الفترة الماضية؛ للحفاظ على لياقتنا الفنية والبدنية، وكنا جميعا متشوقين للمران بشكل جماعي من جديد».

وأشار بادجي إلى أن التدريبات الجماعية لها وضع مختلف؛ لأنها تمنح اللاعبين دوافع وحوافز قوية من أجل تقديم أفضل ما لديهم.

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وأكد مهاجم الأهلي أنه يشعر بارتياح شديد للتواجد في مصر من خلال الأهلي مشيرا إلى أنه وصل إلى أعلى درجات الانسجام مع زملائه داخل الفريق والأجواء هنا مريحه بشكل عام.

وقال بادجي: «أنا جاهز للمشاركة مع الفريق في أي وقت، وأعد جماهير الأهلي بتسجيل الأهداف، بعدما تخطيت أول مرحلة في الانسجام مع الفريق، ونجحت في التأقلم مع زملائي بشكل جيد».

وأكد مهاجم الأهلي أنه يتمنى أن تعود الحياة لطبيعتها في الملاعب، وتعود المنافسات من جديد، خاصة أن لديه طموحات كبيرة جدا يسعى لتحقيقها مع الأهلي.

وعن أصعب الفترات التي عاشها خلال الفترة الأخيرة قال بادجي: «جائحة كورونا جاءت في توقيت صعب علي الجميع، وكانت أكثر صعوبة بالنسبة لي خاصة أن أسرتي لا تعيش معي هنا في القاهرة، كنت دائم التواصل معهم يوميا عن طريق الفيديو، وهو ما سهل الأمور كثيرا بالنسبة لي».

واختتم بادجي حديثه مؤكدا أنه سعيد جدا بالتواجد في النادي الأهلي، ويشعر بدفء شديد في مصر، ويتمنى أن تمر أزمة كورونا بخير، وأن تكون السلامة حليفة الجميع.