رياضة | خبر سار لبرشلونة قبل صدام أتلتيكو مدريد الناري

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر خبر سار لبرشلونة قبل صدام أتلتيكو مدريد الناري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن عودة الإسباني سيرجي روبرتو إلى تدريبات برشلونة وذلك بعد أن غاب في الفترة الماضية بسبب الإصابة التي كان يعانى منها.

وأعلن النادي الكتالوني أن روبرتو عاد إلى المشاركة في جزء من التدريبات الجماعية لفريقه وذلك من أجل الإستعداد إلى العودة بشكل كامل.

وأفاد النادي الكتالوني بأنه يغيب الهولندي فرانكي دي يونج عن صفوف الفريق في هذه الفترة للإصابة بالإضافة إلى الفرنسي عثمان ديمبيلي الذي لن يشارك في الدوري الإسباني من جديد في الموسم الحالي.

وأشار النادي الكتالوني إلى أنه يستعد لمواجهة ضيفه أتليتكو مدريد يوم الثلاثاء المقبل وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.