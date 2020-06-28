رياضة | شائعات الإصابة بفيروس "كورونا" تُطارد نجوم كرة القدم محليًا وعربيًا وعالميًا (تقرير)

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر شائعات الإصابة بفيروس "كورونا" تُطارد نجوم كرة القدم محليًا وعربيًا وعالميًا (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
انتشرت الكثير من الشائعات خلال الفترة الأخيرة حول إصابة العديد من نجوم كرة القدم والرياضيين في مصر ومختلف دول العالم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، في ظل حالة الرعب المسيطرة على العالم في الوقت الحالي جراء انتشار الفيروس القاتل بشكل سريع وحصد الكثير من الضحايا، ولكن سرعان ما خرج هؤلاء النجوم ونفوا هذه الأنباء.
ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير أبرز "ضحايا" شائعات الإصابة بفيروس كورونا من نجوم كرة القدم في مصر ومختلف دول العالم:-
طاردت شائعات الإصابة بفيروس كورونا البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، عقب الإعلان عن إصابة زميله في اليوفي، دانييلي روجاني، بالفيروس، ولكن نفي ميجيل ألبوكيرك رئيس حكومة إقليم ماديرا البرتغالي تلك الأنباء وأكد سلامة اللاعب وعدم إصابته بالفيروس.
ليونيل ميسي
انتشرت أنباء أيضا عن إصابة نجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي بفيروس كورونا بعد غيابه عن تدريبات فريقه، ولكن أكد النادي الكتالوني إن ميسي ليس مُصابًا بالفيروس المستجد، لكنه تدرب بشكل منفرد في صالة الألعاب البدنية.
لوكا يوفيتش
ترددت أنباء عن إصابة الصربي لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد بفيروس كورونا المستجد، بعد استخدامه نفس أدوات تأهيل اللاعب الأمريكي تري ثومبكينز لاعب فريق السلة بالنادي والذي أصيب بالفيروس، ولكن خرج مهاجم الملكي ونفي إصابته بالفيروس.
كيليان مبابي
انتشرت تقارير صحفية حول إصابة كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان بفيروس كورونا، ونفي النادي الباريسي إصابة لاعبه بالفيروس، وأكد أن اللاعب الشاب تعرض لنزلة برد شديدة وخضع لفحوصات طبية وجاءت نتائجه سلبية.
أحمد موسي
طالت الشائعات ايضا النجم النيجيري أحمد موسي لاعب فريق النصر السعودي، حيث ترددت أنباء عن إصابته وأسرته بفيروس كورونا، ولكن اللاعب نفي تلك الأنباء عبر حسابه على موقع تويتر.
توماس ستراكوشا
حارس مرمي فريق لاتسيو الإيطالي تعرض لشائعات الإصابة بفيروس كورونا، ولكن نفي مسئولي النادي الإيطالي إصابة حارسه بهذا الوباء، وأكدوا عدم صحة تلك الأنباء تمامًا.
ديديه جوميز:
مدرب الإسماعيلي الفرنسي ديديه جوميز كان من بين ضحايا "شائعات" الإصابة بفيروس كورونا، لكنه أكد عدم صحة تلك الأنباء وأنه لم يتعرض للإصابة بالفيروس اللعين ويمارس حياته بشكل طبيعي.
أحمد حسن "كوكا"
ظهرت شائعات ايضًا حول إصابة مهاجم منتخب مصر أحمد حسن كوكا بفيروس كورونا، وذلك نظرًا لمخالطته رئيس ناديه الذي ثبت إصابته بالفيروس، ولكن نفي مهاجم الفراعنة تلك الأنباء تمامًا وأكد أن نتائج التحاليل الخاصة به جاءت سلبية.
محمد صلاح
نجم منتخبنا الوطني محمد صلاح لم ينجو من شائعات الإصابة بفيروس كورونا، وانتشرت أنباء حول إصابته بالفيروس المستجد، بعد مخالطته حارس مرمي بورنموث الذي ظهرت عليه أعراض الوباء، ولكن نفي رامي عباس وكيل أعمال نجم الفراعنة تلك الأنباء جملة وتفصيلا.
محمود الخطيب
طالت شائعات الإصابة بفيروس كورونا محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، حيث نشر جهاد الغزالي عضو الجمعية العمومية بالقلعة الحمراء خبر يفيد بإصابة "بيبو" بالفيروس اللعين، ولكن الأخير ظهر في تدريبات الفريق الأحمر بشكل طبيعي لينفي إصابته بالوباء.
شريف إكرامي
حارس مرمي النادي الأهلي طاردته الشائعات بالإصابة بفيروس كورونا بعد تخلفه عن المسحة الأولي لفريق الكرة بالقلعة الحمراء، لكنه خضع للمسحة في الجونة، وجاءت نتيجة التحاليل سلبية.
باسم مرسي
أعلن طارق يحيي مدرب الزمالك السابق ومقدم برنامج "زملكاوي" عبر قناة الزمالك إصابة باسم مرسي مهاجم الفريق السابق والإنتاج الحربي الحالي بفيروس كورونا، ولكن خرج خالد مهدي مدير الكرة بالنادي العسكري وأكد عدم صحة تلك الأنباء وأن نتيجة التحاليل الخاصة بجميع اللاعبين جاءت سلبية.
محمود جنش
حارس مرمي الزمالك محمود عبد الرحيم جنش كان من بين نجوم كرة القدم الذي سقطوا ضحايا لشائعات الإصابة بفيروس كورونا خلال الأسابيع الماضية، ولكن خرج اللاعب ونفي إصابته بالمرض تمامًا عبر حسابه على موقع تويتر.
محمد مجدي
انتشرت أنباء حول إصابة محمد مجدي لاعب الإسماعيلي بفيروس كورونا المستجد أثناء تواجده مع بعثة فريقه بالمغرب لمواجهة الرجاء في البطولة العربية، ولكن صبري المنياوي نفي تلك الأنباء.
عمر صلاح
حارس مرمي سموحة الشاب عمر صلاح طالته ايضا شائعات الإصابة بفيروس كورونا، ولكنه خرج ونفي تمامًا تلك الأنباء عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر".
نبيل عماد دونجا
انتشرت أنباء عن الاشتباه في إصابة نبيل عماد دونجا لاعب بيراميدز بفيروس كورونا المستجد، بعد مخالطته لمحمد عواد حارس مرمي الزمالك، ولكن خرج هاني سعيد المدير الرياضي للنادي السماوي ونفي تلك الأنباء، وأكد عدم إصابة اللاعب بالفيروس.
أحمد فتوح
تعرض أحمد فتوح لاعب الزمالك المعار لفريق سموحة لشائعة إصابته بفيروس كورونا، بعد تخلفه عن المسحة الأولي للفريق السكندري، ولكن اللاعب نفي تلك الأنباء، وخضع مؤخرًا للمسحة وجاءت نتيجة التحاليل سلبية.
رمضان صبحي
بعد غيابه عن المسحة الأولي لفيروس كورنا في الأهلي انتشرت أنباء حول إصابته بفيروس كورونا ، لكنه أكد خضوعه للمسحة في مدينة الجونة وجاءت نتيجة التحليل سلبية ايضًا.
محمد عبد المنصف
أكد محمد عبد المنصف حارس الزمالك السابق ووادي دجلة الحالي عدم صحة الانباء المتداولة بخصوص اصابته بفيروس كورونا، وكتب عبر حسابه: "أنا الحمد لله بخير ولم أصاب بكورونا".
محمد صادق
طاردت أنباء الإصابة بفيروس كورونا محمد صادق لاعب الإسماعيلي أثناء تواجدهما مع بعثة الفريق بالمغرب لمواجهة الرجاء بالبطولة العربية، ولكن نفي صبري المنياوي مدير الكرة تلك الأنباء تمامًا.
عماد السيد
ظهرت بعض الشائعات ايضًا التي ادعت إصابة عماد السيد حارس مرمي فريق الإتحاد السكندري بفيروس كورونا، ولكن الحارس خرج ونفي تلك الأنباء عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر".
وليد أزارو
المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي المعار للإتفاق السعودي، طاردته شائعات الإصابة بفيروس كورونا، وذلك بعد ظهور حالات إيجابية ضمن صفوف فريقه السعودي، ولكن نفي اللاعب هذه الأخبار تمامًا وأكد عدم إصابته بالفيروس اللعين.
إبراهيم النقاش
أثيرت أنباء عن إصابة إبراهيم النقاش لاعب الوداد المغربي بفيروس كورونا، ولكن اللاعب نفي تلك الأنباء تمامًا، وأكد أنه بصحة جيدة ولا يعاني من الإصابة بالفيروس المستجد.