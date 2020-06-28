رياضة | الزمالك يتراجع عن ضم نجم منتخب مصر الأولمبي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يتراجع عن ضم نجم منتخب مصر الأولمبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذ نادي الزمالك قرار مفاجئ بشأن التعاقد مع كريم العراقي الظهير الأيمن لنادي المصري البورسعيدي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان الزمالك قد دخل في مفاوضات منذ فترة مع كريم العراقي لضمه في الصيف لتدعيم الجبهة اليمنى بالفريق بداية من الموسم القادم.

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وتراجع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء عن فكرة ضم العراقي في الميركاتو الصيفي وأبلغ مسئولو الزمالك أنه أصبح لا يريد الصفقة.

وجاء تراجع كارتيرون عن ضم كريم العراقي بسبب اقتراب الزمالك من ضم التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن لنادي الصفاقسي التونسي.

وكان الفارس الأبيض قد أنهى الاتفاق مع المثلوثي منذ عدة أيام ولكن يتبقى بعض التفاصيل التي يحاول الطرفين حسمها قبل أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة.