رياضة | المصري يُحدد مطالبه لبيع محمود وادي إلى الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر المصري يُحدد مطالبه لبيع محمود وادي إلى الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى باتريس كارتيرون المدير الفنى لنادى الزمالك فى تدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم وحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة . ويرغب نادى الزمالك فى التعاقد مع المهاجم محمود وادى لاعب المصري البورسعيدي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة . وكشفت تقارير صحفية أن المصري طلب مليون ونصف دولار للموافقة على بيع وادى للزمالك بجانب لاعبي القلعة البيضاء كريم بامبو وعمر السعيد . ويدرس الزمالك طلبات المصري من أجل اتخاذ قرار التعاقد مع اللاعب أم لا خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم خط الهجوم.

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