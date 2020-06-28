رياضة | لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي تستقر على إجراء تعديلات جديدة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي تستقر على إجراء تعديلات جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقرت لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، على تعديلات جديدة في لائحة الوسطاء، منها ضرورة وجود وسيط سعودي في أي صفقة أو عقد يتم عن طريق وسيط أجنبي، على أن يتفق الطرفان على نسبة كل طرف، حسبما أفادت صحيفة "الرياضية" السعودية بموقعها الإلكتروني اليوم الأحد نقلا عن مصادر خاصة.

وأوضحت أن لجنة الاحتراف حثت في اجتماعها، الأسبوع الماضي، على الالتزام بميثاق الشرف بين الوسطاء بعدم التعامل مع الوسطاء الذين صدر بحقهم قرار منع أو إيقاف، أو شطب من اتحاد كرة القدم، أو غرفة التحكيم.

وشهدت قائمة الوسطاء، التي أعلنت أمس، تراجع سبعة أسماء عن تجديد الرخصة، فيما حضر 29 وسيطا في السعودية، تم اعتمادهم للتعامل معهم في الانتقالات وتسجيل اللاعبين لدى اللجنة.