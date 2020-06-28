رياضة | صراع الحذاء الذهبي.. ليفاندوفسكي في المقدمة وإيموبيلي يلاحقه

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر صراع الحذاء الذهبي.. ليفاندوفسكي في المقدمة وإيموبيلي يلاحقه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
بات صراع الحصول على الحذاء الذهبي في الموسم الحالي 2020 على أشده، وتشير الأرقام في الوقت الحالي إلى اقتراب ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونيخ من التتويج به.
يشار إلى أن تلك الجائزة تمنح للاكثر حصدا للنقاط بالنظام الموضوع في الدوريات الأوروبية، إذ يحصد اللاعب في الدوريات الخمس الكبرى لكل هدف نقطتين، ثم الدوريات الأقل نقطة ونصف، ثم في الأخير عدد من الدوريات الأقل تصنيفا يحصد نقطة واحدة.
وكان روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونيخ أن يرفع رصيد أهدافه إلى 34 هدفا، بعدما أحرز هدفا في انتصار فريقه أمام فولفسبورج برباعية نظيفة.
كما سجل تشيرو إيموبيلي لاعب لاتسيو هدفا في فوز فريقه أمام فيورنتينا بثنائية مقابل هدف، أمس السبت، ليرفع رصيده من الأهداف إلى 28 هدفا، إضافة إلى تيمو فيرنر الذي سجل هدفي لايبزيج في اللقاء أمام أوغسبورغ، ليصبح عدد أهدافه 28 هدفا.
ويأتي ترتيب هدافي الدوريات الأوروبية كالتالي:
1- روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونيخ، 34 هدفًا، 68 نقطة
2- تشيرو إيموبيلي، لاعب لاتسيو، 28 هدفًا، 56 نقطة
3- تيمو فيرنر، لاعب لايبزيج، 28 هدفًا، 56 نقطة
4- إرلينج هالاند، لاعب سالزبورج السابق، وبوروسيا دورتموند الحالي، برصيد 29 هدفًا، و50 نقطة
5- كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، 22 هدفًا، 44 نقطة
6- ليونيل ميسي، لاعب برشلونة، 21 هدفًا، 42 نقطة
7- شون فايسمان، لاعب فولفسبرجر النمساوي، 26 هدفًا، 39 نقطة
8- جيمي فاردي، لاعب ليستر سيتي، 19 هدفًا، 38نقطة
9- روميلو لوكاكو، لاعب إنتر ميلان، 19 هدفًا،38 نقطة
10- كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، 18 هدفًا، 36 نقطة
جدير بالذكر أن المصري محمد صلاح والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي يأتي في المرتبة الثالثة عشر بعدد 17 بواقع 34 نقطة.
وتجدر الإشارة إلى أن أول لاعب حاز على تلك الجائزة هو اللاعب أوزيبيو، لاعب بنفيكا البرتغالي، برصيد42 هدف، عام 1968، بينما كان آخر لاعب حصل عليها عام 2019، هو الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني برصيد 36 هدف.
وننوه إلى أن الأرجنتيني ليونيل ميسي هو أكثر اللاعبين حصدا لهذه الجائزة بعدد 6مرات، ويأتي من بعده كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، بعدد 4 مرات مع فريقه السابق ريال مدريد.