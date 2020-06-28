رياضة | كلوب: عودة الدوري الألماني سبب فوزي بالبريميرليج

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر كلوب: عودة الدوري الألماني سبب فوزي بالبريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، الألماني يورغن كلوب، عن اعتقاده بأن استئناف الدوري الألماني أسهم في فوز فريقه بدرع الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وفي تصريحات لصحيفة بيلد آم زونتاج الألمانية الصادرة اليوم الأحد، قال كلوب إن "استئناف الدوري الألماني تحت قيادة كريستيان زايفرت، رئيس رابطة الدوري الألماني، كان يمثل "علامة مهمة".

وأضاف: "بعثت رسالة نصية قصيرة إلى كريستيان زايفرت شكرته لأن هذا (الانتصار) لم يكن ممكناً دونه".

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كان الدوري الإنجليزي قد استأنف مبارياته بعد توقف كورونا، متأخراً بشكل ملحوظ عن الدوري الألماني، وسبق ذلك تكهنات بأن من الممكن وقف المسابقة وإلغاؤها، وكان ليفربول آنذاك متقدماً في ترتيب الجدول بشكل كبير لكن لم يكن ضمن بعد الفوز بالدرع.

وتمكن فريق "الشياطين الحمر" من الفوز بدرع "البريمير ليغ" يوم الخميس الماضي لأول مرة منذ 30 عاماً.

وتابع كلوب أن "إنجلترا نظمت الأمر على نحو رائع تماماً، لكن الدوري الألماني هو من أعطى المثال".

وقال كلوب إن المباريات دون جمهور تنطوي أيضا على شيء جيد " فهي أيضاً علامة مهمة على أن من الممكن أن كرة القدم يمكن أن تسير على هذا النحو وتعطي متعة في مشاهدتها، لكن ليس كما ينبغي بطبيعة الحال، لكنها جيدة قدر الإمكان، ولا ينبغي أن يبقى الوضع هكذا، لكنها في الوقت الحالي هي أفضل من لا شيء، بل أفضل كثيراً من لا شيء".