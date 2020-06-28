رياضة | نجم الزمالك يتخذ قرار مفاجئ بشأن مصيره مع الفريق

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم الزمالك يتخذ قرار مفاجئ بشأن مصيره مع الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذ كريم بامبو نجم نادي الزمالك قرار مفاجئ بشأن مستقبله الفترة المقبلة في حالة رحيله عن صفوف الفريق الأبيض في نهاية الموسم الجاري.

وانتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة التي تشير إلى احتمالية رحيل بامبو عن صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بسبب عدم الاعتماد عليه بشكل أساسي مع الفريق طوال هذا الموسم.

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وتلقى بامبو العديد من العروض للتعاقد معه في الصيف ولكنه يدرس العودة مرة أخرى إلى صفوف نادي الإسماعيلي.

وطلب كريم بامبو من إدارة نادي الزمالك حسم مستقبله بشكل نهائي الأيام المقبلة ليستطيع تحديد وجهته القادمة في حالة رحيله عن الأبيض.

وسيحسم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك موقف الراحلين عن الفريق خلال الأيام القليلة القادمة وسيبلغ إدارة النادي بقراره.