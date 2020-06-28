رياضة | نجم الزمالك يتخذ قرار مفاجئ بشأن مصيره مع الفريق

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم الزمالك يتخذ قرار مفاجئ بشأن مصيره مع الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اتخذ كريم بامبو نجم نادي الزمالك قرار مفاجئ بشأن مستقبله الفترة المقبلة في حالة رحيله عن صفوف الفريق الأبيض في نهاية الموسم الجاري.
وانتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة التي تشير إلى احتمالية رحيل بامبو عن صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بسبب عدم الاعتماد عليه بشكل أساسي مع الفريق طوال هذا الموسم.
وتلقى بامبو العديد من العروض للتعاقد معه في الصيف ولكنه يدرس العودة مرة أخرى إلى صفوف نادي الإسماعيلي.
وطلب كريم بامبو من إدارة نادي الزمالك حسم مستقبله بشكل نهائي الأيام المقبلة ليستطيع تحديد وجهته القادمة في حالة رحيله عن الأبيض.
وسيحسم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك موقف الراحلين عن الفريق خلال الأيام القليلة القادمة وسيبلغ إدارة النادي بقراره.