رياضة | ضياء السيد متسائلًا.. لماذا يصبر الأهلي على صالح جمعة كل هذا الوقت؟

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر ضياء السيد متسائلًا.. لماذا يصبر الأهلي على صالح جمعة كل هذا الوقت؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد ضياء السيد المدرب المعاون في جهاز المنتخب الوطني الأسبق خلال فترة تواجد بوب برادلي، أن النادي الأهلي صبر كثيرا علي تواجد صالح جمعة بين صفوف الفريق كل هذا الوقت واعطاه العديد من الفرص دون جدوى.

وقال السيد في تصريحات لقناة أون تايم سبورت :"لو كنت مسئولًا في الأهلي ؟ كنت سأقوم ببيع صالح جمعة فورًا، حتى لو كان البيع لنادي منافس، فاللاعب نفذ رصيده واصبح غير قادر على العطاء في القلعة الحمراء علي الرغم من تاكيد الجميع علي موهبته.

وأضاف :"لماذا أجعل نفسي تحت ضغوط بتواجده في النادي ؟ هو يتسبب في ضغط اقتصادي وإعلامي على الأهلي، ولا يوجد مبرر لذلك".

الجدير بالذكر أن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي كان قد أعلن في وقت سابق خروج صالح جمعة من حساباته بشكل رسمي، مفضلًا رحيله عن الفريق.