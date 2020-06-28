الامارات | بني ياس يتعاقد مع الأرجنتيني سواريز

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شكرا لقرائتكم خبر عن بني ياس يتعاقد مع الأرجنتيني سواريز والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي بني ياس لكرة القدم عن تعاقدها أمس مع لاعب فريق أرسنال سارندي الأرجنتيني، ألفاريز سواريز، دون ذكر تفاصيل مدة العقد او قيمة الصفقة.
وقال النادي في بيان عبر موقعه الرسمي إن سواريز أصبح لاعباً رسمياً في صفوف بني ياس وأن الوافد الجديد يبلغ 27 عاماً ويلعب في مركز خط الوسط، وساهم مع ناديه في تسجيل العديد من الأهداف بجانب صناعته لمجموعة من الفرص لزملاءه اللاعبين.
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