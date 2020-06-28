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الامارات | تعرف إلى موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول

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متابعات - خالد صديق 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يلقتي فريق ريال مدريد مع مضيفه إسبانيول عند الساعة 12:00من منتصف الليل، بتوقيت الإمارات، ضمن الجولة 32 من لكرة القدم.

ويتطلع ريال مدريد إلى اغتنام تعادل غريمه التقليدي أمس مع سيلتافيغو 2-2، للإنفراد بصدارة الدوري الإسباني، إذ يمتلك 68 نقطة متأخراً بفارق نقطة واحدة عن الفريق الكتلوني.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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