الامارات | تعرف إلى موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يلقتي فريق ريال مدريد مع مضيفه إسبانيول عند الساعة 12:00من منتصف الليل، بتوقيت الإمارات، ضمن الجولة 32 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويتطلع ريال مدريد إلى اغتنام تعادل غريمه التقليدي برشلونة أمس مع سيلتافيغو 2-2، للإنفراد بصدارة الدوري الإسباني، إذ يمتلك 68 نقطة متأخراً بفارق نقطة واحدة عن الفريق الكتلوني.

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