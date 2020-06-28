الامارات | تعرف إلى موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول

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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يلقتي فريق ريال مدريد مع مضيفه إسبانيول عند الساعة 12:00من منتصف الليل، بتوقيت الإمارات، ضمن الجولة 32 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
ويتطلع ريال مدريد إلى اغتنام تعادل غريمه التقليدي برشلونة أمس مع سيلتافيغو 2-2، للإنفراد بصدارة الدوري الإسباني، إذ يمتلك 68 نقطة متأخراً بفارق نقطة واحدة عن الفريق الكتلوني.
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