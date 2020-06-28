اللجنة الخماسية تجتمع مع «البدري وغريب» لمناقشة احتياجاتهما خلال الفترة المقبلة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تجتمع اللجنة الخماسية المكلفة بأدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى مع حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول اليوم، الأحد، وشوقى غريب، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، بحضور الكابتن محمد بركات مدير المنتخب الأول، والدكتور علاء عبدالعزيز مدير المنتخب الأولمبي.
يأتى ذلك من أجل الوقوف على احتياجات المنتخب الوطنى خلال المرحلة المقبلة، ومعرفه ما وصلت إليه اللجنة من اقتراحات في اجتماعها مع مدربى أندية الدورى الممتاز للاطلاع عليها ومناقشتها بما يتواكب مع مصلحة المنتخب والأندية، كما يناقش شوقى المدير الفنى للمنتخب الأولمبى برنامج الفريق استعدادا لأولمبياد طوكيو، والذى حدد الفيفا موعد انطلاقه يوم 21 يوليو 2021.
ويستعرض كل مدير فنى، خلال الاجتماع، تصوراته لبرنامج الفريق في ضوء المقترحات الجديدة للاتحاد الدولى بشأن المواعيد الجديدة للأجندات الدولية، والتى تم ضغطها لتعويض المباريات التي تم تأجيلها بسبب جائحة كورونا
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