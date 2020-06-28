شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعلن نتيجة المسحة الطبية لجهازه الفني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد هاني سعيد، المدير الرياضي لفريق بيراميدز، أن المسحة التي أجراها الجهاز الفني للفريق، بقيادة الكرواتي أنتي تاتشيتش، جاءت سلبية لجميع أفراد الجهاز، حيث أجريت المسحة بعد العودة مؤخرًا من بلادهم.
وعاد الكرواتي أنتي تاتشيتش، المدير الفني، وجهازه المعاون، خلال الساعات الماضية، من بلادهم بعد قضاء إجازة قصيرة بالتنسيق مع إدارة النادي، ويتدرب الفريق تحت قيادتهم، استعدادا لاستئناف النشاط الرياضي ومباريات الدوري الممتاز.
وخضع جميع أفراد الجهاز الفني لمسحة أولى، ظهرت نتائجها سلبية، في إطار الترتيبات الاحترازية المشددة التي ينفذها نادي بيراميدز في الوقت الحالي.
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