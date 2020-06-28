أليو بادجي: عودة التدريبات الجماعية رائعة وكنا متشوقين للمران على التتش

شكرا لقرائتكم أليو بادجي: عودة التدريبات الجماعية رائعة وكنا متشوقين للمران على التتش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعرب السنغالي أليو بادجي، مهاجم الأهلي عن سعادته بعودة التدريبات من جديد بعد توقف استمر عدة شهور بسبب جائحة كورونا. وقال بادجي: «العودة للتدريبات الجماعية من جديد أمر أكثر من رائع، خاصة وأننا كنا متشوقين جدا للمران على ملعب التتش». وأضاف: «كنا نتدرب في منازلنا بجدية خلال الفترة الماضية؛ للحفاظ على لياقتنا الفنية والبدنية، وكنا جميعا متشوقين للمران بشكل جماعي من جديد».
وأشار بادجي في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي، إلى أن التدريبات الجماعية لها وضع مختلف؛ لأنها تمنح اللاعبين دوافع وحوافز قوية من أجل تقديم أفضل ما لديهم. وأكد مهاجم الأهلي أنه يشعر بارتياح شديد للتواجد في مصر من خلال الأهلي مشيرا إلى أنه وصل إلى أعلى درجات الانسجام مع زملائه داخل الفريق والأجواء هنا مريحه بشكل عام.
وقال بادجي: «أنا جاهز للمشاركة مع الفريق في أي وقت، وأعد جماهير الأهلي بتسجيل الأهداف وزيارة شباك امنافسين ، بعدما تخطيت أول مرحلة في الانسجام مع الفريق، ونجحت في التأقلم مع زملائي بشكل جيد». وأكد مهاجم الأهلي أنه يتمنى أن تعود الحياة لطبيعتها في الملاعب، وتعود المنافسات من جديد، خاصة أن لديه طموحات كبيرة جدا يسعى لتحقيقها مع الأهلي. وعن أصعب الفترات التي عاشها خلال الفترة الأخيرة قال بادجي: «جائحة كورونا جاءت في توقيت صعب علي الجميع، وكانت أكثر صعوبة بالنسبة لي خاصة أن أسرتي لا تعيش معي هنا في القاهرة، كنت دائم التواصل معهم يوميا عن طريق الفيديو، وهو ما سهل الأمور كثيرا بالنسبة لي». واختتم بادجي حديثه مؤكدا أنه سعيد جدا بالتواجد في النادي الأهلي، ويشعر بدفء شديد في مصر، ويتمنى أن تمر أزمة كورونا بخير، وأن تكون السلامة حليفة الجميع.
كانت هذه تفاصيل خبر أليو بادجي: عودة التدريبات الجماعية رائعة وكنا متشوقين للمران على التتش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.