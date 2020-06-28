شكرا لقرائتكم سلبية مسحة الجهاز الفني لبيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أكد هاني سعيد المدير الرياضي لفريق نادي بيراميدز أن المسحة التي أجراها الجهاز الفني لفريق الناديج جاءت سلبية لجميع أفراد الجهاز بعد إجراء المسحة بعد العودة مؤخرا من بلادهم.

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وعاد الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني وجهازه المعاون خلال الساعات الماضية من بلادهم بعد قضاء إجازة قصيرة بالتنسيق مع إدارة النادي، استعدادا لاستئناف النشاط الرياضي ومباريات الدوري الممتاز.

وخضع جميع أفراد الجهاز الفني لمسحة أولى ظهرت نتائجها سلبية في إطار الترتيبات الاحترازية المشددة التي ينفذها نادي بيراميدز في الوقت الحالي.