شكرا لقرائتكم محمد صلاح يعود للتدريبات مع ليفربول اليوم بعد 3 أيام راحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل عاد النجم المصري محمد صلاح، مع فريقه ليفربول إلى التدريبات اليوم الأحد، بعد حصول الفريق على 3 أيام راحة، عقب التتويج بلقب الدوري الانجليزي الممتاز، والذي تحقق الخميس الماضي بعد فوز تشيلسي على الوصيف مانشستر سيتي بنتيجة 2-1، فيما كانت آخر مباراة للريدز يوم الأربعاء ضد كريستال بالاس والذي حقق خلالها الريدز الفوز 4-0 .
وظهرت الابتسامة على وجه النجم المصري محمد صلاح، خلال التدريبات وكذلك نجوم الريدز، بعد وتحقيق لقب البريميرليج الغائب عن خزائن النادي منذ 30 عامًا.
ويستعد ليفربول حاليًا لمواجهة الوصيف مانشستر سيتي المقررة الخميس المقبل، في الجولة الـ32 من الدوري الانجليزي الممتاز والتي تقام على ملعب ’’الاتحاد’’.
وكانت الأنباء السعيدة في تدريبات اليوم هي عودة السويسري شيردان شاكيري إلى التدريب مجددًا بعد التعافي من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.
شاكيري لم يشارك هذا الموسم سوى في 6 مباريات فقط مع ليفربول، بسبب الإصابات الت لاحقته طوال الموسم، بالإضافة إلى سيطرة الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينو على الهجوم.
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