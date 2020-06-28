اعتقال بعض جماهير ليفربول بسبب حريق خلال الاحتفالات

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جدة - بواسطة طلال الحمود - وجهت شرطة ميرسيسايد اتهامات لشاب يبلغ من العمر 19 عاما يوم الأحد بعد اندلاع حريق خلال حشد للجماهير يوم الجمعة للاحتفال بفوز ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وتم اتهام الشاب بالتسبب في أضرار جنائية وإطلاق الألعاب النارية في مكان عام بعد أن تسبب في اندلاع الحريق في الطابق الأول بأحد المباني التاريخية في المدينة.
وتم اتهام شاب آخر، يبلغ من العمر 26 عاما، بالاعتداء على شخص آخر يبلغ 32 عاما، مما تسبب في تعرضه لإصابة خطيرة في الرأس. وتمكنت إدارة الإطفاء من السيطرة سريعا على الحريق، ولم تكن هناك إصابات. وتجمع الآلاف عند واجهة (بيير هيد) المائية وأشعلوا الشماريخ الحمراء خلال الاحتفالات.
وأدان بيان مشترك يوم السبت صادر عن نادي ليفربول ومجلس المدينة وشرطة ميرسيسايد سلوك الجماهير، حيث وصفوه بـ"غير المقبول على الإطلاق". وبلغ إجمالي المتهمين، الذين ألقت شرطة ميرسيسايد القبض عليهم، 15 شخصا، حيث وجهت إليهم اتهامات بالقيام بأعمال عنف.
ووقعت 34 إصابة في حوادث منفصلة، من بينهم ثلاث إصابات في حالة خطيرة ، فيما تم الإفراج بكفالة عن الـ15 فردا الذين تم القبض عليهم بينما تستمر التحقيقات.
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